Santos, sem brilho, empata mais uma

A festa estava preparada para mais um show de bola do Santos e a volta do time à liderança do Campeonato Paulista. Mas o figurante Santo André, que corria pela recuperação, frustrou a expectativa dos santistas. Apesar de ter mais domínio de bola, jogadores com mais capacidade técnica, o time da Vila Belmiro sentiu a falta da precisão de Elano (suspenso), não conseguiu superar a retranca adversária e acabou empatando o jogo por 1 a 1.

Antes da partida, o técnico Adilson Batista apostava no desempenho do estreante Diogo. "Ele vai dar mais velocidade ao time", disse o treinador. O técnico Pintado prometia uma surpresa para um time com um retrospecto de cinco empates e uma derrota em seis jogos. "A melhor defesa é o ataque. Vamos ter de atacar também", garantiu.

E não é que o Santo André tomou mesmo a iniciativa? E foi premiado pela ousadia, aos 5 minutos. Depois da cobrança de falta na barreira, a bola sobrou para o zagueiro Marcelo Godri chutar; ela desviou em Richelli e enganou o goleiro Vladimir.

O Santos ficou vários minutos perturbado com o lance. Mas o Santo André não soube tirar proveito do impacto inicial. Aos poucos, o técnico Adilson Batista foi acertando o posicionamento do seu time em campo e o Santos passou a pressionar o adversários e criar várias chances não só para empatar como para virar o jogo. Mas faltava competência na hora da finalização. Até que aos 46 minutos Rodrigo Possebon acertou um forte chute, após cobrança de escanteio, e empatou o jogo.

O Santos voltou mais animado no segundo tempo e continuou criando boas chances para marcar. A pontaria melhorou, mas o goleiro Neneca, que falhou no gol de empate, começou a mostrar serviço. Depois, o Santo André conseguiu reagir e equilibrar o jogo, teve um pênalti não marcado de Adriano em Richely aos 23 minutos e em sua maior chance no segundo tempo Juan Felipe perdeu o gol à frente do goleiro. No final, faltou força ao Santos para chegar ao gol da vitória.

Outros jogos de ontem: Americana 1 x 1 Oeste e Noroeste 4 x 1 Mogi Mirim.