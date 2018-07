Santos sofre para se reforçar O Santos ainda tem três jogos para disputar no Brasileiro, mas, sem qualquer objetivo na competição, os dirigentes já trabalham para melhorar o elenco para 2013. As posições que o clube deseja reforçar são conhecidas. O técnico Muricy Ramalho quer, no mínimo, um lateral-esquerdo, um meia e um atacante.