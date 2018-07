Santos tem a Vila interditada pelo STJD

De nada adiantou o Santos correr com as obras. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Flávio Zveiter, interditou ontem o Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) por tempo indeterminado em razão da falta de acesso ao campo para ambulâncias. O jogo contra o Náutico, na quinta-feira, às 21h, marcado para o estádio santista, poderá ser transferido pela CBF para o Pacaembu.

No entanto, ainda há possibilidade de a partida voltar para a Vila. Isso porque Zveiter, que aceitou prontamente o pedido do procurador do STJD, Paulo Schmidt, para que o estádio fosse interditado, disse que irá liberá-lo assim que as obras que permitam o acesso de ambulâncias ao gramado estiverem concluídas. E o vice-presidente santista, Odílio Rodrigues, garantiu que, se o clima ajudar, a reforma deve ser finalizada na segunda-feira.

De qualquer maneira, Rodrigues confirmou que o Pacaembu é a opção para o jogo com os pernambucanos, caso ocorra algum contratempo.

Mas, mesmo que a obra fique pronta na segunda-feira - o acesso ao campo será pelo portão 20 do estádio -, o Santos terá de apresentar laudos técnicos que atestem que a rampa de acesso ao campo foi realmente construída e que garantirá a segurança e uma rápida intervenção se houver necessidade. Para isso, será preciso vistorias do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Federação Paulista de Futebol, o que pode levar algum tempo. E os laudos terão de ser analisados pelo STJD antes da liberação.

Além da partida contra o Náutico, o Santos tem programados mais dois jogos na Vila Belmiro pelo Brasileiro: contra Figueirense, dia 18 de novembro, e Palmeiras, em 2 de dezembro, pela última rodada da competição.

Falha grave. O que provocou o pedido de interdição da Vila Belmiro foi a constatação da inexistência de um ponto de acesso para ambulância ao gramado no jogo entre Santos e Atlético-MG, quarta-feira.

Após um choque de cabeça com o companheiro de time Leonardo Silva, o atleticano Rafael Marques ficou desacordado durante 10 minutos no campo e com suspeita de traumatismo no crânio, em razão da impossibilidade de sua rápida remoção para o hospital mais próximo.

Ainda houve a tentativa de entrada da ambulância pelo portão 21, mas não foi possível por causa da existência de dois degraus e uma mureta de 60 cm de altura.

Rafael foi retirado do campo em uma maca móvel e para ser colocado na ambulância e removido para um hospital.