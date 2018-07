Santos tem tarde de futebol envolvente

O Santos acordou de vez no Campeonato Brasileiro. Pena que muito tarde para brigar por uma vaga na Libertadores de 2013. Ontem, na Vila Belmiro, a equipe somou sua segunda vitória seguida na competição sem o craque Neymar - são quatro jogos invictos - ao superar o Vasco, por 2 a 0, gols do argentino Miralles, e deu uma mãozinha ao São Paulo, agora o quarto colocado superando os cariocas.

Ir à competição continental pelo terceiro ano seguido era justamente a meta santista após não conseguir o bicampeonato.

Mesmo remota, a chance ainda existe, mas é complicada pela distância de 11 pontos do São Paulo, também embalado e o novo integrante do G-4.

Ontem, quem foi à Vila Belmiro, viu que pode contar com outras peças ofensivas quando não ver os titulares Neymar (na seleção brasileira) e André (cumpriu suspensão ontem) em campo.

O argentino Miralles deu enorme trabalho por sua movimentação constante e faro apurado de gol e Bill teve tarde inspirada de garçom e ainda apareceu em outras boas jogadas ofensivas.

Homenagem. No intervalo, a diretoria santista fez uma homenagem aos primeiros campeões mundiais pelo clube, em 1962, conquista que completou 50 anos na semana passada. Pepe, Lima, Dalmo e Coutinho foram os campeões que estiveram no gramado da Vila e serviram de inspiração para os jovens escalados para buscar o triunfo.

Das tribunas, os campeões viram um início com sufoco vascaíno. Ciente de que não podia mais desperdiçar pontos na competição, sob ameaça de sair pela primeira vez do G-4, o Vasco começou apertando com toques rápidos rondando a área de Rafael.

Faltava, porém, o toque refinado de Juninho. Sem seu maestro, o Vasco não conseguia transformar a pressão em chance de gol.

Pior, se expôs diante de um time rápido e letal, algo não recomendado na Vila Belmiro.

Num contragolpe, Miralles recebeu de Bill e abriu o marcador, aos 8. O gol da dupla que busca ser mais aproveitada por Muricy Ramalho incendiou a Vila.

Em vantagem, o Santos assumiu as rédeas da partida e teve lampejos daquele time que encantou o País nos últimos anos.

Tabelas rápidas, dribles desconcertantes e finalizações perigosas, algo raro ultimamente, deixando o goleiro Fernando Prass irritado.

O Vasco ainda viu um lance parecido com o do primeiro gol - desta vez com Felipe Anderson, a 1 minuto do 2.º tempo, dando o passe para Miralles ampliar. O Vasco não teve forças para reação e a vitória foi do melhor na Vila.