'Santos tem tudo para ganhar o título', diz Borges

YOKOHAMA - Apesar do favoritismo do Barcelona na final do Mundial de Clubes, marcada para domingo, em Yokohama, no Japão, o elenco do Santos mantém a confiança na conquista do título. O atacante Borges, por exemplo, avisou nesta sexta-feira que o time brasileiro tem tudo para ser campeão diante do poderoso adversário espanhol. Para isso, segundo ele, é preciso repetir as atuações mostradas na Libertadores.

"Estou pronto para, se Deus quiser, ser campeão. Ser campeão é nosso objetivo, é o que vai marcar a nossa carreira, marcar a história do clube. A gente vai procurar fazer o nosso melhor. Tenho certeza que, com o Santos fazendo o melhor dentro de campo, fazendo aquilo que tem feito nas competições que tem disputado, tem tudo para ganhar o título", afirmou Borges, uma das esperanças de gol santista.

Na estreia no Mundial, Borges já marcou seu gol, ajudando na vitória sobre o Kashiwa Reysol por 3 a 1. Agora, na final do campeonato, o atacante acredita que o Santos não pode ficar apenas na defesa. Segundo ele, é preciso atacar o time espanhol. "Ficar na retranca contra o Barcelona é pedir para perder o jogo", avaliou o jogador. "Fazendo nosso melhor, temos tudo para conquistar o título."

Assim, sonhando com o tricampeonato mundial, o Santos mostra coragem e confiança para enfrentar o Barcelona no domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama, pela final do campeonato organizado pela Fifa.