Santos tenta evitar interdição da Vila

A falta de acesso para ambulâncias ao gramado da Vila Belmiro poderá causar a interdição do estádio do Santos pelo STJD. Para tentar reverter o cenário, o clube começou ontem uma obra para solucionar o problema.

No empate entre Santos e Atlético-MG, Rafael Marques, zagueiro do time mineiro, levou uma pancada na cabeça e ficou 10 minutos no gramado. Dois degraus, de quase meio metro no portão 21, impediram o acesso da ambulância ao campo.

Às 15 horas de ontem foi iniciada a obra para o acesso de ambulâncias pelo portão 20. O objetivo da diretoria é evitar que o clube perca mandos de campo. Porém, o promotor do STJD, Paulo Schmidt, já encaminhou à presidência do tribunal o pedido de interdição do estádio, com base na súmula do árbitro e nas imagens da tevê. Schmidt disse que a Vila só será liberada depois que as obras iniciadas ontem passem por avaliação que comprove a resolução do problema.

"Foi um erro lamentável", reconheceu o vice-presidente Odílio Rodrigues Filho. O dirigente disse que a cúpula santista também foi pega de surpresa. "O erro foi de quem achou que não seria necessário usar a ambulância e decidiu por sua colocação no portão 21, onde era impossível ela entrar no campo."

Em outros tipos de evento no estádio, os veículos podem entrar no campo pelos portões 1 e 2 (esquina das Ruas Dom Pedro e Tiradentes). Mas em dias de jogos esses acessos não podem ser utilizados em razão das catracas.

O vice-presidente ainda afirmou que os dois degraus que impediram a entrada da ambulância pelo portão 21 são antigos e não fizeram parte das obras da construção dos camarotes térreos atrás do gol dos fundos da Vila. Segundo Odílio, em todos os jogos realizados na Vila três ambulâncias ficam de plantão. "Duas são UTI e a terceira para a remoção de acidentados. Além disso, há dois postos médicos no estádio", explicou o dirigente.

Cobrança do ministro. A demora no atendimento ao jogador do Atlético-MG provocou reações do ministro do Esporte, Aldo Rebelo. "Numa mesma partida, vimos o que temos de mais sublime - as jogadas geniais do Neymar - e o mais deplorável no futebol brasileiro (a demora no atendimento a Rafael Marques). Achei estranho o que aconteceu, porque a Vila já foi palco de grandes jogos. Achei estranho esse tipo de ocorrência em um estádio com tamanha visibilidade", disse o ministro. "O estádio deve receber imediatamente uma reforma ou alteração que permita esse procedimento básico (entrada da ambulância). Isso não é pedir luxo, mas um serviço básico de emergência que qualquer estádio, por mais modesto que seja, deve possuir", disse Aldo.

Documentos. O laudo de segurança da Vila, aprovado e assinado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros e exposto no site da Federação Paulista de Futebol, diz que o estádio tem três acessos diferentes para ambulâncias ao gramado, juntos aos portões 1, 2 e 3, outro nas entradas 6, 7 e 8 e próximo ao portão 20.