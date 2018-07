Santos terá a Vila para atingir meta de Muricy

Com 42 pontos, a vitória garante atingir a meta estabelecida pelo técnico. E para isso Muricy espera contar com uma equipe mais aguerrida em relação à da derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, domingo. Sem Miralles, com dores no calcanhar esquerdo, os jogadores treinaram, ontem, finalizações ao gol.

Caso o argentino não se recupere, André e Neymar devem formar a dupla, acostumada a façanhas na Vila. Ontem mesmo, menos de 72 horas antes do jogo, como prevê o Estatuto do Torcedor, o Santos iniciou a venda dos ingressos. O clube se baseia numa cláusula do artigo 20, que permite a venda 48 horas antes dos jogos nos casos em que não é possível prever a realização da partida com ao menos quatro dias de antecedência.

Jogar em casa neste Brasileiro, porém, não tem sido fácil para o Santos. Se antes muitos temiam o alçapão da Vila, nesta temporada o time não fez a diferença: é apenas o 14.º melhor mandante e já desperdiçou 22 pontos (17 na Vila e 5 no Pacaembu).