Santos terá de escolher entre Robinho e Montillo

SANTOS - O sonho do Santos era começar 2013 com um pacote de contratações de peso, tendo Robinho e Montillo como principais atrações. A realidade, porém, é bem menos doce para os santistas. As limitações financeiras do clube deverão obrigá-lo a escolher um dos dois para não ver seu caixa desfalcado em R$ 44,1 milhões - soma dos valores pedidos por Milan e Cruzeiro pelos jogadores.

"O Santos reforça o time dentro da suas reais possibilidades financeiras. Não podemos fazer loucuras e temos sempre de contratar com responsabilidade", disse o vice-presidente do clube, Odílio Rodrigues.

Na encruzilhada entre Robinho e Montillo, a opção pelo meia argentino é a mais viável. Caso a negociação se concretize, o Santos vai ficar com os 60% dos direitos econômicos do jogador que hoje pertencem ao Cruzeiro. O restante continuará nas mãos do BMG (dono de 20%) e de um grupo de empresários (que detém os outros 20%). O negócio, que custaria ao clube alvinegro R$ 16,4 milhões, pode ser facilitado pela ida do volante Henrique à equipe de Belo Horizonte.

Contratar Robinho (foto) é mais complicado porque ele é mais caro. O Milan pede R$ 27,7 milhões para liberar o atacante, que deseja receber o mesmo salário de sua passagem pelo Santos em 2010: R$ 1 milhão por mês. Na ocasião, o clube aceitou pagar tanto dinheiro a Robinho por acreditar que teria grande retorno técnico e de mídia, já que o atacante estava garantido entre os titulares da seleção brasileira na Copa da África do Sul.

"Cada uma dessas negociações é extremamente difícil pelos valores envolvidos. Nós temos outras opções que estamos estudando, mas por enquanto não daremos detalhes", comentou Rodrigues.

A ideia da diretoria era dar prioridade à contratação de jogadores em fim de contrato com seus clubes - casos do volante Renê Junior, da Ponte Preta, e do lateral Guilherme Santos, do Figueirense. O anúncio da chegada dos dois deverá ser feito nos próximos dias.

Essa postura, no entanto, dificultava a contratação de jogadores de alto nível, pedido feito inúmeras vezes por Muricy Ramalho. A falta de qualidade do elenco, especialmente no segundo semestre, e a excessiva de dependência de Neymar, constantemente convocado para a seleção, foram apontados pelo técnico como os motivos da fraca campanha do Santos no Brasileiro - o time foi apenas o oitavo colocado.