Santos testa nova geração de promessas

O adversário também vem de boa campanha: somou 7 pontos na fase inicial e terminou como melhor segundo colocado - perdeu a primeira posição do Grupo N para o Goiás no saldo de gols.

No outro duelo paulista do dia, o Desportivo Brasil encara o São Caetano, em Porto Feliz, às 16 horas.

O dia decisivo começa às 10 horas, com o jogo entre Bahia e Fluminense, no Estádio do Nacional, em São Paulo, e só termina às 19h45, com o confronto entre Botafogo e Vitória, em São José dos Campos. Duelos que colocam frente a frente dois tradicionais clubes do futebol carioca e baiano e que costumam fazer um bom trabalho de formação.

Outros dois paulistas estarão em campo hoje. O Mirassol, surpresa da primeira fase, encara o Coritiba, dono da melhor campanha e que conta com os artilheiros Alex e José Rafael, ambos com 5 gols. A partida será em Louveira, às 16 horas. Já o Grêmio Barueri, que eliminou o São Paulo, recebe o Internacional, em Barueri, às 1o horas.

Ontem pela manhã, o América-MG bateu o São Bernardo por 2 a 1, no ABC, e já está nas oitavas.