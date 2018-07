Santos tropeça e vitória escapa em Piracicaba

SÃO PAULO - O atual campeão Santos abriu mão de suas estrelas, foi a campo com um time reserva e quase conseguiu voltar para casa com uma vitória. Mas, no final, sofreu o empate e ficou no 1 a 1 com o XV de Piracicaba em sua estreia no Campeonato Paulista. O técnico Muricy Ramalho não comandou a equipe.

Com o estádio cheio, o time da casa, que não disputava a elite do futebol paulista havia 16 anos, tomou a iniciativa e por pouco não abriu o marcador aos 4 minutos. Alex Cazumba cruzou e Paulinho cabeceou para fora. O Santos sentiu que teria de acordar ou sucumbiria à pressão. E, aos poucos, foi se encontrando e equilibrando o jogo.

O XV até tinha um certo domínio, mas pecava nos erros de passes e os visitantes entenderam que, se pressionassem, poderiam levar perigo. Foi assim que, numa roubada de bola, Felipe Anderson quase marcou o primeiro gol da partida. Mais tarde, aos 26 minutos, Rentería mostrou serviço e mandou a bola na trave.

O crescimento do Santos no confronto foi nítido. Tanto que, aos 32, chegou ao gol. Em cruzamento de Maranhão, Alan Kardec ajeitou a bola e chutou, abrindo o placar. "Foi uma jogada de linha de fundo, me posicionei na área e marquei", resumiu o artilheiro.

Mas, depois disso, o time recuou e deu mais espaços para o XV, que não soube aproveitar as chances. Na etapa final, a pressão continuou. Em alguns lances, a falta de pontaria dos atacantes de Piracicaba era a salvação santista. Em outros, era o goleiro Aranha quem salvava.

O Santos só teve duas boas chances no segundo tempo: uma com Felipe Anderson em cobrança de falta, e outra quando Anderson Carvalho acertou na trave.

Só que, no final, o time errou ao tentar controlar o ímpeto do XV e, aos 43, Crystian cometeu pênalti em André Cunha. O veterano empatou o jogo.