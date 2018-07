Santos vai apresentar Falcão na quarta-feira

Depois, às 18h30, vai jogar com Neymar no gramado da Vila Belmiro. Além dos dois, outros craques consagrados dos grandes clubes brasileiros estão confirmados para o jogo beneficente entre os amigos de Narciso e Neymar e Amigos de Deivid (Flamengo) e Deco (Fluminense). Elano, repatriado para ajudar o Santos a conquistar a Libertadores de 2011, também confirmou que vai participar da partida.

Na preliminar será disputado um jogo entre artistas. Estão confirmadas as presentes dos integrantes do Exaltasamba, Inimigos do HP, Katinguilê, Algo Mais, Jeito Moleque e das duplas Gian e Giovani e Luizinho e Sandro, entre outros. Para assistir aos jogos é preciso trocar um quilo de alimento não perecível por ingresso.

Além de Falcão, contratado por dois anos, o futsal santista terá o comando de Fernando Ferretti, um dos técnicos mais vitoriosos do Brasil. A comissão técnica e os demais atletas do elenco, porém, serão apresentados apenas em janeiro.