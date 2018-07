Santos vai completo para encarar o Mirassol e recuperar o moral

SANTOS - Acidente de percurso, falta de sorte, a altitude... Cada jogador do Santos tem uma desculpa para a inesperada derrota de virada por 2 a 1 para o The Strongest, quarta-feira, em La Paz, pela Libertadores. O técnico Muricy Ramalho não aceita nenhuma delas, pois para ele o time perdeu por falta de competência para transformar em gols as inúmeras oportunidades criadas. Por isso, resolveu poupar apenas o goleiro Rafael, que fez grandes defesas na Bolívia e impediu estrago maior, e escalou a força máxima para enfrentar o Mirassol, hoje às 18h30, no estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol, pela oitava rodada do Paulista.

Normalmente, Muricy anteciparia a folga de carnaval para Neymar, Ganso, Arouca e mais alguns titulares, mas, com o tropeço da quarta-feira, vai colocar todos os titulares para jogar no interior, como forma de castigá-los. É bem provável que Neymar e companhia queiram apagar a má impressão que deixaram no meio da semana e que o Mirassol pague pelo que não fez.

O Santos tem 12 pontos no Estadual. O Mirassol soma apenas 9 e não está entre os mais respeitáveis adversários do Interior.

Após o treino técnico de ontem cedo, no CT Rei Pelé, Muricy deu mais uma prova de que não perdoou os erros do jogo da Bolívia, ao colocar Ibson, Borges e Ganso para ensaiar finalizações durante quase meia hora. Ele exige que a equipe seja mais compacta, com um setor ficando perto do outro, evitando, dessa forma, que o adversário encontre espaços para se articular.

Hoje, Fucile será o lateral-direito e Juan, depois do erro do departamento de futebol santista, finalmente estreia, entrando na esquerda. Como treinou finalizações ontem cedo e Elano não, Ibson vai continuar no meio de campo para ajudar Ganso na armação do jogo.

Elano será opção de banco, mas tem poucas chances de recuperar o seu espaço. Embora tenha sido inscrito para a fase de grupos da Libertadores, a tendência é que seja negociado se o Santos receber boa proposta ou então ser usado como moeda de troca em alguma transação.

Tabu negativo. O Mirassol tem uma marca histórica para ser quebrada: a de jamais ter vencido um dos chamados grandes desde que subiu para a elite do Campeonato Paulista, em 2007.

Neste sábado, Preto substitui no ataque Henrique Dias, machucado.

MIRASSOL - Fernando Leal; Eric, Matheus Ferraz, Dezinho e Márcio Careca; Sérgio Manoel, Alex Silva, Gilsinho e Xuxa; Preto e Borebi. Técnico: Ivan Baitello

SANTOS - Aranha; Fucile, Edu Dracena, Durval e Juan; Arouca, Henrique, Ibson e Ganso; Borges e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho

Árbitro: Philippe Lombard

Local: Estádio José Maria de Campos

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV

Radio: Estadão ESPN FM 92,9 - AM 700