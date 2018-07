Santos vence e Copa SP define classificados à 2.ª fase

Com a terceira vitória em três jogos disputados, o time santista terá pela frente agora o Guarani, que avançou como melhor segundo colocado da primeira fase após bater o Flamengo-PI por 3 a 0, na última quarta-feira, em Águas de Lindoia, e ficar na vice-liderança do Grupo N, com sete pontos.

Já Olé Brasil, Uberlândia, Red Bull, América-MG, São Bernardo, Goiás e Taubaté foram os outros sete times que avançaram como líderes de suas chaves na última quarta-feira - o Santos já entrou em campo com a classificação assegurada, mas a vitória sobre a Inter de Limeira lhe garantiu o topo da sua chave. Entre estes times, destaque para o Taubaté, que eliminou o Vasco com uma vitória por 2 a 1, em casa.

No duelo realizado em Limeira, o Santos abriu o placar com um gol de Leandrinho, aos 29 minutos do primeiro tempo, e depois decretou o placar de 3 a 0 sobre a Inter com Bruno Lamas, aos 6, e Zé Carlos, aos 44 da etapa final.

A Federação Paulista de Futebol divulgará nesta quinta-feira as datas, os horários e os locais dos 16 jogos da segunda fase da Copa São Paulo, que começará nesta sexta-feira.

Confira os confrontos da segunda fase da Copa São Paulo:

Cruzeiro x Atlético-PR

Olé Brasil x Uberlândia

Palmeiras x Monte Azul

Santo André x Paulista

São Carlos x Red Bull

América-MG x São Bernardo

Corinthians x Goiás

Taubaté x Primeira Camisa

Santos x Guarani

Desportivo Brasil x São Caetano

Grêmio x Juventus

Bahia x Fluminense

Barueri x Internacional

Coritiba x Mirassol

Botafogo x Vitória

Figueirense x Rondonópolis-MT