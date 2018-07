Santos vence Kashiwa Reysol e vai à final do Mundial de Clubes da Fifa

SÃO PAULO - O Santos iniciou a busca pelo seu terceiro título mundial com uma tranquila vitória. Nesta quarta-feira, no Toyota Stadium, em Toyota, o campeão da última Libertadores derrotou o Kashiwa Reysol por 3 a 1, em partida válida pelas semifinais do Mundial de Clubes, e se classificou para a decisão do torneio, realizado no Japão, que será disputada no domingo.

Agora, o Santos aguarda a definição do seu adversário na final, quando buscará repetir as conquistas de 1962 e 1963, nas quais bateu Benfica e Milan, respectivamente. O adversário da decisão, que será disputada em Yokohama, sairá do duelo entre Barcelona e Al-Sadd, do Catar, que acontece nesta quinta-feira.

A expectativa é para uma vitória do time espanhol, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa e principal sensação do futebol neste momento. Caso o Barcelona confirme o seu amplo favoritismo, a decisão do Mundial terá um esperado duelo entre Neymar e o astro argentino Lionel Messi.

Nesta quarta-feira, o Santos não teve atuação brilhante, mas conseguiu a sua classificação para a final do Mundial de Clubes praticamente sem levar sustos no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe japonesa criou chances perigosas, sem, porém, ameaçar a vitória da equipe brasileira.

Assim, bastou ao Santos contar com o talento individual de alguns dos seus principais jogadores para vencer o time japonês, que vinha embalado pela conquista do título nacional e pelas vitórias sobre Auckland e Monterrey no Mundial de Clubes. Neymar e Borges marcaram belos gols no primeiro tempo e Danilo definiu o triunfo em uma cobrança de falta na etapa final.

JOGO

O Kashiwa Reysol começou a partida com uma marcação forte sobre o Santos, tentando limitar a movimentação do setor ofensivo. Mesmo assim, a equipe brasileira desperdiçou uma excelente oportunidade aos quatro minutos. Arouca fez lançamento para Neymar, que aproveitou falha da defesa japonesa e finalizou cruzado. A bola acertou a trave.

Aos poucos, o time japonês tentou sair mais da sua defesa e passou a ter mais posse de bola, mas sem ameaçar o goleiro Rafael. Foi quando o talento de Neymar começou a garantir a classificação do Santos para a final do Mundial de Clubes marcando um golaço. Aos 19 minutos, o atacante recebeu passe de Paulo Henrique Ganso, driblou Otani com extrema facilidade e chutou colocado, com a bola entrando no ângulo direito da meta defendida por Sugeno.

Mesmo sem ser muito incisivo, o Santos dominava a partida e marcou o seu segundo gol aos 24 minutos. Na entrada da área, Borges recebeu a bola de costas, girou sobre a marcação e chutou forte, com a bola entrando no ângulo esquerdo do gol, sem qualquer chance de defesa para o goleiro japonês.

Em vantagem, o Santos recuou para atrair o Kashiwa Reysol e tentar explorar os contra-ataques. Já o time japonês passou a atacar mais, liderado pelo brasileiro Jorge Wagner. O Kashiwa Reysol tentou ameaçar em jogadas aéreas e finalizações de fora da área, mas não teve sucesso.

O Santos voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e desperdiçou boa oportunidade de gol logo aos quatro minutos. O lateral-direito Danilo recebeu passe na grande área e, cara a cara com Sugeno, finalizou em cima do goleiro do Kashiwa Reysol.

O time japonês diminui a vantagem santista no seu primeiro ataque na etapa final. Aos nove minutos, Jorge Wagner cobrou escanteio e Sakai, que subiu sozinho no meio da área, desviou de cabeça para as redes, sem qualquer chance de defesa para Rafael. Com o gol, o técnico Muricy Ramalho decidiu mudar o Santos, com a entrada de Alan Kardec no lugar de Elano.

O Santos voltou a ter uma vantagem confortável aos 19 minutos, quando Danilo foi derrubado na intermediária. O próprio lateral-direito cobrou a falta. O chute foi colocado e a bola entrou rasteira, no canto esquerdo da meta de Sugeno, que não esboçou reação.

Em desvantagem, o Kashiwa tentou pressionar o Santos e quase marcou aos 29 minutos com o atacante Sawa, que entrou durante o segundo, acertou a trave em finalização na grade área. O Santos encontrava dificuldade para encaixar contra-ataques perigosos e manter a posse de bola. Assim, Muricy trocou o atacante Borges pelo meia Ibson.

Aos 36 minutos, o Kashiwa perdeu excelente chance de dar mais emoção aos instantes finais do jogo. Leandro Domingues avançou en velocidade e cruzou para Sawa, livre de marcação na pequena área, finalizar por cima do gol. A resposta do time brasileiro foi imediata, com um chute cruzado de Ibson, que acertou o travessão.

Nos minutos finais, Muricy trocou Danilo pelo zagueiro Bruno Aguiar. Depois, o Santos segurou a vantagem no final do jogo e garantiu presença na decisão do Mundial de Clubes com o triunfo sobre o Kashiwa Reysol.

KASHIWA REYSOL 1 x 3 SANTOS

KASHIWA REYSOL - Sugeno; Sakai, Masushima, Kondo e Hashimoto (Hyodo); Otani, Leandro Domingues, Jorge Wagner e Kurisawa; Tanaka (Sawa) e Kudo (Kitajima). Técnico: Nelsinho Baptista.

SANTOS - Rafael; Danilo (Bruno Aguiar), Edu Dracena, Bruno Rodrigo e Durval; Arouca, Henrique, Elano (Alan Kardec) e Ganso; Borges (Ibson) e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho.

Gols - Neymar, aos 19, e Borges, aos 24 minutos do primeiro tempo; Sakai, aos 9, e Danilo, aos 18 minutos do segundo tempo.

Cartão amarelo - Leandro Domingues e Kurisawa (Kashiwa Reysol); Henrique (Santos).

Árbitro - Nicola Rizzoli (Itália).

Público - 29.173 espectadores.

Local - Toyota Stadium, em Toyota (Japão).