Santos vence Palmeiras e decide contra o Goiás

Com a presença de mais de 15 mil pessoas na Arena Barueri, o Santos venceu o Palmeiras por 3 a 2 com um show de Neilton, que tem grandes semelhanças com o craque Neymar, e vai fazer a final da Copa São Paulo contra o Goiás, que eliminou o Bahia na disputa de pênaltis. A decisão será na sexta, no Pacaembu.

O Palmeiras começou melhor a partida, até que aos 25 minutos o zagueiro Luiz Gustavo fez pênalti em Neilton. "O zagueiro veio por trás, empurrando. Foi pênalti sim", disse o santista. Ele mesmo cobrou e abriu o placar. Irritado, Narciso tirou o garoto e colocou Gabriel Dias no lugar. "Ele estava frouxo no jogo", justificou. O time alviverde sentiu o golpe e caiu de produção.

No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Neilton aproveitou a sobra e fez o segundo do Santos. A torcida do Palmeiras, em número bem maior que a rival, se calou por um momento, mas o gol de cabeça de Edilson, aos 11, após cruzamento de Chico, colocou fogo na massa novamente. Mas aos 25, Neilton fez linda jogada e marcou o terceiro. Cinco minutos depois, João Pedro diminuiu, a partida ficou aberta, mas o Santos soube controlar o resultado e garantiu a vaga na decisão.

Deu Goiás. O goleiro Paulinho garante que não vai se esquecer tão cedo da classificação para a final da Copa São Paulo. Ontem, ele levou o Goiás para a decisão da competição após defender quatro pênaltis e ver um bater no travessão. No jogo contra o Bahia, que terminou 1 a 1, ele espalmou duas cobranças do lateral Railan. Na disputa de pênaltis, o Bahia perdeu suas três cobranças e o Goiás fez todas, garantindo a vaga na decisão. "Estou emocionado, acho que ainda nem caiu a ficha. É a primeira vez que acontece isso comigo", confessou.