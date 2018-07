Santos vende ingresso mesmo com a Vila ainda interditada

O Santos decidiu começar a vender hoje os 10 mil ingressos (mais 5 mil são reservados aos donos de cadeiras cativas) para o jogo contra o Náutico, quinta-feira, na Vila Belmiro, mesmo antes de o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspender a interdição do estádio.

Os materiais para a confecção das entradas chegaram ao clube ontem à tarde e hoje as entradas serão impressas e comercializadas. A pressa é para atender a exigência do Estatuto do Torcedor - a venda tem de começar 72 horas antes do jogo. O clube tomou a decisão após a vistoria no estádio realizada ontem pela manhã pelo engenheiro Reginaldo Cordeiro, integrante da Comissão Nacional de Inspeção em Estádios da CBF. Cordeiro aprovou as obras para permitir a entrada de ambulância no campo.

A Vila foi interditada pelo presidente do STJD, Flávio Zveiter, sexta-feira, dois dias após a constatação de que o estádio estava em situação irregular por não ter uma entrada para ambulância no campo. Uma mureta de 60 centímetros de altura impediu a entrada da ambulância para remover o zagueiro Rafael Marques, do Atlético-MG, para um hospital.

"Fizemos o teste e a ambulância entrou e saiu do estádio", disse Cordeiro, após tirar fotos, por dentro e por fora do portão 20, medir a largura da entrada e pedir a correção de alguns pequenos detalhes. Em seguida, uma ambulância entrou e saiu do campo usando a rampa construída onde havia um muro e um dos camarotes térreos. "Se esse foi o problema que causou a interdição, tecnicamente está resolvido."

Cordeiro afirmou que não poderia garantir que o jogo do Santos contra o Náutico, temporariamente sem local definido em razão da interdição, voltaria para a Vila. "Apenas fiz a inspeção e vou elaborar o relatório que enviaremos com as fotografias à CBF. Caberá ao Diretor de Competições (da CBF), Virgílio Elísio, em reunião com o STJD, decidir pela liberação do estádio para jogos."