Santos veste nova camisa em março

O acordo com o Santos, que começou a ser alinhavado no dia seguinte ao "fico de Neymar", foi o último sacramentado pela Nike no País. A empresa detém agora 25% dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E, das grandes praças do mercado nacional, falta ocupar clubes de Minas e do Rio.

No início de 2012, a grife de material esportivo vai apresentar as camisas do Santos, Internacional, Coritiba, Bahia e a nova versão da "amarelinha" da seleção brasileira.

Neymar continua como o principal astro da companhia no Brasil. Ele está com a Nike desde que completou 15 anos - tem 19. Seu contrato vai até a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A empresa também está na expectativa de vencer a concorrência aberta pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para vestir e equipar os atletas que vão disputar a Olimpíada de Londres, entre julho e agosto de 2012. O COB deve anunciar o vencedor na próxima semana.