Santos visita o Fluminense disposto a se encontrar na temporada

O Santos ainda não empolgou no Brasileirão. E vem de uma apresentação muito fraca diante do Juventude, na Vila Belmiro. Nesta quinta-feira, visita o perigoso Fluminense, às 19 horas, no Maracanã, tentando resgatar as grandes apresentações da temporada passada. Ganhar e jogar bem são determinações de Fernando Diniz para a equipe se afastar de vez da parte de baixo da tabela e mirar coisas grandes.

Diniz não gostou nada da apresentação no 0 a 0 com o Juventude, na qual seu ataque foi inoperante contra um rival que só quis se defender. Como o Fluminense estará em casa e deve sair para o jogo, o treinador manterá seu setor ofensivo para ver se os jogadores conseguem dar resposta positiva.

Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge ainda não conseguiram combinar para uma partida boa. Sempre alguém deixa a desejar e, por consequência, o time não embala. Diniz aposta que podem se redimir no Maracanã, onde devem ter o contragolpe a favor.

Ano passado, o Fluminense levou a melhor e o Santos espera tirar lições daquele jogo para não repetir os erros da derrota por 3 a 1. Na época, os paulistas foram totalmente dominados e pouco atacaram.

Autor do gol santista naquele dia, Marinho mais um vez entra sob pressão. O destaque do time não consegue engrenar e precisa dar a volta por cima na carreira mais uma vez. Ele vem de apresentações abaixo do esperado, apesar de um gol contra o Ceará.

Na escalação, apenas uma modificação. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Luan Peres abre brecha para o estreante Danilo Boza, recém-chegado do Mirassol. Ele formará a defesa com Luiz Felipe. Contratado do Corinthians, o volante Camacho foi relacionado e será opção na reserva.

O Fluminense espera comemorar os 71 anos do Maracanã, completados ontem, com uma vitória que o colocará na região da briga por vaga na Libertadores. Sem chances de lutar pela liderança, a ordem é não deixar os ponteiros dispararem.

Depois da ótima reabilitação diante do Bragantino, após sair com 2 a 0 contra e buscar o 2 a 2, o técnico Roger Machado não quer ver sua equipe atrás novamente e promete postura ousada. O goleiro Marcos Felipe joga empolgado pela renovação de contrato e o lateral Egídio, aniversariante no mesmo dia do Maracanã, quer festa dupla.

O Fluminense sofreu muito diante do Cuiabá em seu primeiro jogo como mandante por causa do forte calor das 11 da manhã. À noite, espera se impor com menos drama. Poupados em Bragança Paulista, Fred, Nenê, Luccas Claro, Martinelli e Gabriel Teixeira voltam à equipe titular.

FICA TÉCNICA

FLUMINENSE X SANTOS

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Agídio; Yago Felippe, Martinelli e Nenê; Gabriel Teixeira, Caio Paulista e Fred. Técnico: Roger Machado

SANTOS - John Victor; Pará, Luiz Felipe, Danilo Boza e Felipe Jonathan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.

Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Maracanã