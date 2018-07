Santos volta a pensar em Robinho Com a desclassificação do Milan na Copa dos Campeões da Europa, o Santos volta a sonhar em repatriar Robinho pela segunda vez. A primeira foi em 2010, no início da administração de Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, por empréstimo de seis meses. Na última tentativa de trazer o atacante de volta para a Vila Belmiro, em janeiro passado, não houve acordo quanto aos valores com Adriano Galliani, diretor- executivo de futebol do clube italiano, nem com Robinho, mas ficou combinado que os entendimentos seriam retomados em abril.