Santos volta a usar titulares para tentar subir na tabela

Em seis jogos do primeiro turno do Campeonato Paulista o Santos entrou em campo com reservas e promessas da base ou com formações mistas, mas agora é para valer. Contra o quase rebaixado Guaratinguetá, hoje às 21h, na Vila Belmiro, os "cobrões'' estarão em campo e, se for preciso, será assim até a última rodada, no dia 15 de abril, contra a Catanduvense. O único que deve ficar fora é o volante Henrique.

No momento, Muricy Ramalho deixa de lado a Libertadores e concentra as atenções para o Estadual. A tarefa do time é até simples: ficar pelo menos em quarto lugar para decidir na Vila Belmiro vaga nas semifinais. Mas se ainda conseguir terminar a primeira fase na liderança, será melhor ainda. Com 30 pontos, o Santos precisa de apenas mais 1 para se garantir nas quartas de final.

"Muricy ainda não conversou com a gente sobre a posição na classificação, mas estar no quarto lugar nos incomoda. Todos nós sabemos da importância de chegarmos entre os quatro primeiros, para que ter vantagem nas fases decisivas'', afirmou o volante Arouca.

Ele lembrou que no seu estádio o Santos raramente perde e da importância de o título do Paulista do ano passado contra o Corinthians ter sido disputado na Vila Belmiro. "Por isso acredito que também Muricy queira encerrar a fase na liderança.''

A preocupação de Muricy com a classificação começou domingo, contra o Bragantino, quando usou força máxima na vitória por 2 a 0. Apenas Fucile (incômodo no músculo posterior da coxa direita) e Edu Dracena (dores na articulação do joelho esquerdo) ficaram fora. Ibson e Borges, que estavam entre os mais desgastados pela maratona de jogos e viagens, foram poupados somente no primeiro tempo, mas depois entraram no jogo.