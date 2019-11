Santos x Botafogo: como ver ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Santos, que está brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Botafogo neste domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos, no Estado de São Paulo, pela 30ª rodada da competição.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai acompanhar em tempo real.

O Santos está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, a cinco pontos do vice-líder Palmeiras. A briga pelo título é complicada, mas o time está firme para ficar no G4 do torneio. Já o Botafogo vem de derrota para o Cruzeiro e já começa a ficar ameaçado pela zona do rebaixamento. O time está a três pontos da degola.

Últimos jogos do Santos (todos pelo Brasileirão)

31/10 - Santos 1 x 0 Bahia

26/10 - Corinthians 0 x 0 Santos

20/10 - Atlético-MG 2 x 0 Santos

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará

13/10 - Internacional 0 x 0 Santos

Últimos jogos do Botafogo (todos pelo Brasileirão)