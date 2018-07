Santos x Inter: um dos dois brigará pelo título

O Santos espera fazer valer o fator campo e se aproveitar dos desfalques do Inter para vencer a terceira partida seguida, hoje às 22 horas, na Vila Belmiro, e entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Além da boa fase de Neymar, que vem desequilibrando nos últimos jogos, o técnico interino Marcelo Martelotte tem outra vantagem. A sua defesa vai ficar mais consistente com o retorno do capitão Edu Dracena, recuperado de lesão no joelho direito, no lugar de Vinicius Simon.

Danilo, que foi substituído no primeiro tempo do jogo de sábado, também está confirmado. "Vai ser mais um dos jogos especiais da sequência que estamos tendo, contra um adversário direto e que está à nossa frente na classificação (2 pontos)", analisou. "Quem ganhar entrará direto na disputa do título."

O treinador falou com cuidado sobre o adversário para não ter de admitir que o seu time é favorito depois da vitória contra o Fluminense, no Rio, e Atlético-PR, na Vila, além de receber o Inter sem o ataque titular.

"O Internacional formou um elenco forte para ganhar títulos em 2010 e tem peças para repor as perdas. Neste momento, todos os times passam por dificuldades. E, se analisarmos os desfalques de um e do outro, os nossos são tão grandes ou até maiores do que os do adversário."

Nada de poupar. A importância do jogo de hoje aumentou depois dos tropeços de Fluminense e Corinthians na rodada do fim de semana. Por isso, Martelotte desistiu da ideia de dar um descanso ao experiente Léo, o mais velho do grupo (35 anos). O treinador disse ter conversado com o jogador e sentiu a disposição dele de continuar no time. "As condições de Léo são diferentes e exigem atenção especial, mas neste momento ele se encontra bem. Depois, vamos senti-lo jogo a jogo", afirmou o treinador.

Léo participou de apenas 13 dos 29 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Pela programação da comissão técnica, ele deveria atuar duas vezes seguidas e depois ficar fora de um ou dois jogos para se recuperar. Mas, no caso da partida de hoje, o lateral-esquerdo e Martelotte consideraram que vale o sacrifício, porque depois do clássico contra o São Paulo, domingo, no Morumbi, todas as rodadas serão nos fins de semana e haverá mais tempo para a recuperação dos jogadores.