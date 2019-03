São Bento anuncia Doriva como técnico para a disputa da Série B

O São Bento definiu quem será seu treinador na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Duas semanas depois de deixar o Criciúma, Doriva foi anunciado como o substituto de Silas, demitido na semana passada, após a derrota por 3 a 2 para o Red Bull Brasil, resultado que decretou o rebaixamento da equipe no Campeonato Paulista.

Nos dias anteriores, o presidente Márcio Rogério Dias negociou com Tarcísio Pugliese. O treinador, atualmente no XV de Piracicaba, era o primeiro nome da lista da direção do São Bento, mas não houve acerto.

Doriva tem 46 anos e está sem clube desde que deixou o Criciúma há duas semanas. Campeão mundial pelo São Paulo em 1993 quando atuava como volante, ele teve passagens por Atlético-MG, Porto, Sampdoria, Celta de Vigo, Middlesbrough e seleção brasileira.

Como treinador, Doriva iniciou a carreira no Ituano, clube pelo qual foi campeão paulista em 2014. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Carioca pelo Vasco. Ele ainda passou por Athletico-PR, Ponte Preta, São Paulo, Bahia, Santa Cruz, Atlético-GO, Novorizontino e CRB.

Único clube que não conquistou uma vitória nas 11 rodadas iniciais do Paulistão, o São Bento se despede da elite nesta quarta-feira, contra o Bragantino, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.