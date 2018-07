São Bento é o único clube paulista a vencer na rodada da Série D do Brasileiro

O São Bento deu mais um importante passo na briga por uma das duas vagas no Grupo A14. O time de Sorocaba (SP) superou a Portuguesa-RJ por 1 a 0, no Rio. Com isso, disparou na liderança com seis pontos. Os cariocas estão no terceiro lugar, com um ponto.

Vice-campeão paulista, o Audax segue sem vencer. Jogando em Osasco (SP), não saiu de um 0 a 0 com o Espírito Santo-ES. Agora, o clube soma apenas dois pontos, no segundo lugar do Grupo A13. Os capixabas vêm logo a seguir, com um.

O Linense decepcionou a torcida ao perder para o PSTC-PR por 4 a 2, em Lins (SP). O time é o terceiro do Grupo A16, com três pontos. Os paranaenses estão uma posição acima, também com três, mas melhor saldo de gols: 1 a -1.

DESTAQUES - Outro destaque foi o CSA-AL, que atropelou o Guarani, de Juazeiro (CE), por 6 a 0, em Maceió, e assumiu o segundo lugar do Grupo A6, com três pontos. O Globo-RN também goleou o Galícia-BA por 5 a 0, em Ceará-Mirim (RN), e lidera o Grupo A7, com seis pontos. O Altos-PI venceu fácil o Juazeirense-BA por 4 a 0, em Altos (PI). Os piauienses estão na ponta do Grupo A5, com seis pontos.

A rodada será completada apenas nesta segunda-feira com mais dois jogos, ambos às 20 horas. O Volta Redonda-RJ recebe a URT-MG, em Volta Redonda (RJ). Enquanto isso, o Uniclinic-CE encara o Potiguar-RN, em Fortaleza.

Confira a 2.ª rodada da Série D do Brasileiro:

Sábado

Metropolitano-SC 0 x 2 Ituano-SP

Campinense-PB 1 x 1 Sergipe-SE

Caldense-MG 2 x 0 Boavista-RJ

Comercial-MS 0 x 2 Araguaia-MT

São José-RS 0 x 0 Villa Nova-MG

Luziânia-DF 0 x 0 Anápolis-GO

Itabaiana-SE 3 x 1 Serra Talhada-PE

Desportiva-ES 4 x 1 Goianésia-GO

Aparecidense-GO 3 x 2 Ceilândia-DF

Nacional-AM 3 x 3 Atlético-AC

Domingo

São Paulo-RS 2 x 1 Inter de Lages-SC

Portuguesa-RJ 0 x 1 São Bento-SP

Icasa-CE 1 x 2 Maranhão-MA

Tocantinópolis-TO 2 x 0 Santos-AP

Audax-SP 0 x 0 Espírito Santo-ES

Brusque-SC 1 x 1 Novo Hamburgo-RS

Maringá-PR 3 x 0 Caxias-RS

Moto Club-MA 2 x 0 Águia-PA

J.Malucelli-PR 2 x 0 Madureira-RJ

Central-PE 1 x 0 Parnahyba-PI

América-PE 2 x 1 Sousa-PB

Fluminense-BA 3 x 1 Murici-AL

Linense-SP 2 x 4 PSTC-PR

Sinop-MT 2 x 3 Sete de Setembro-MS

CSA-AL 6 x 0 Guarani-CE

Altos-PI 4 x 0 Juazeirense-BA

Globo-RN 5 x 0 Galícia-BA

Rondoniense-RO 2 x 2 Náutico-RR

Trem-AP 2 x 0 Genus-RO

Rio Branco-AC 0 x 2 São Raimundo-PA

São Francisco-PA 3 x 0 Princesa do Solimões-AM

Baré-RR 1 x 1 Palmas-TO

Segunda-feira

20 horas

Volta Redonda-RJ x URT-MG

Uniclinic-CE x Potiguar-RN