São Bento vence, encaminha vaga e deixa XV de Piracicaba na zona de perigo

Com a vitória, o São Bento chega a marca de 23 pontos no Grupo A e abre seis de diferença para o Linense, terceiro colocado, faltando três rodadas. Por outro lado, o XV chega ao quarto jogo sem vitórias, com um empate e três derrotas, e segue na zona de rebaixamento. Agora, é o penúltimo do Grupo C e 15.º colocado geral, com 12 pontos.

O time sorocabano encontrou muita dificuldade para encaixar seu jogo, sobretudo por conta da forte marcação na saída de bola do visitante. A melhor chance do primeiro tempo foi dos quinzistas. Aos 48 minutos, o lateral Thiago Carleto aproveitou sobra fora da área e mandou na trave direita do goleiro Henal.

Sem conseguir encaixar uma troca de passes, o time da casa só conseguiu chegar ao gol em jogada de bola parada. Aos 26 minutos, o lateral Marcelo Cordeiro cobrou falta na área e o zagueiro João Paulo subiu sozinho para desviar de cabeça. Alívio geral no estádio.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, o São Bento volta a campo para enfrentar o Capivariano, na Arena Capivari. Enquanto isso, o XV de Piracicaba recebe o Botafogo, no mesmo dia, às 17 horas, no Estádio Barão da Serra Negra.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 X 0 XV DE PIRACICABA

SÃO BENTO - Henal; Bebeto, João Paulo, Pitty e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Éder e Clébson; Diego Clementino (Morais, depois Mateus Muller e Anderson Cavalo), Edno e Rossi. Técnico - Paulo Roberto Santos.

XV DE PIRACICABA - Bruno Brígido; Daniel (Rivaldinho), Oswaldo, Heitor e Thiago Carleto; Magal (Rodrigo Silva), Clayton, Julinho (Celsinho) e Aloísio; Patrick e Fabinho. Técnico - Narciso.

GOL - João Paulo, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Gomes Felix da Silva.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (São Bento); Heitor, Daniel, Aloísio e Rivaldinho XV de Piracicaba).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).