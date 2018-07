São Bernardo empata com Linense e não vence há três jogos

O São Bernardo chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Neste sábado empatou com o Linense por 1 a 1, no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela quinta rodada. O time do ABC saiu atrás no placar, mas empatou na etapa final.

Com o resultado, o São Bernardo chegou aos seis pontos e se manteve na vice-liderança do Grupo B. São dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Do outro lado, o Linense é o terceiro do Grupo A, com sete pontos.

O primeiro tempo foi sem grandes chances de gol. Os times abusaram das jogadas aéreas e desta forma o Linense abriu o placar. Aos 42 minutos, William Pottker recebeu lançamento nas costas da defesa e chutou na saída do goleiro para marcar seu quarto gol na competição e se isolar na artilharia.

No segundo tempo, o São Bernardo voltou melhor e agrediu mais o Linense. Tanto que chegou ao empate. Aos 27 minutos, Marino arriscou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Oliveira. A partida voltou a ficar equilibrada, mas os times não conseguiram marcar e sair com a vitória.

O São Bernardo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Capivariano, às 17 horas, na Arena Capivari, em Capivari (SP). Já o Linense recebe o Água Santa, no mesmo dia e horário, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 x 1 LINENSE

SÃO BERNARDO - Daniel; Lucas Newton, Diego Ivo, Luciano Castán e Eduardo (Jean Carlos); Daniel Pereira (Jefferson Kanu), Daniel Amora, Marino e Walterson (Paulo Marcelo); Magal e Henan. Técnico: Roberto Fonseca.

LINENSE - Oliveira; Paulo Henrique, Jorge Luiz, Ednei (Rodrigo Lobão) e Rogério; Bileu, Fillipe Soutto, Zé Antônio e Thiago Humberto; Anderson Aquino (Cristiano) e William Pottker (Rogerinho). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - William Pottker, aos 42 minutos do primeiro tempo; Marino, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Marino (São Bernardo).

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).