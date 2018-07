São Bernardo goleia Rio Claro fora de casa e deixa rival mais perto da Série A2

Debaixo de um forte sol, o São Bernardo demorou para se encontrar em campo. Com muitos passes sem objetividade, o time precisou do experiente Cañete para abrir o placar. Aos 32 minutos do primeiro tempo, ele levantou bonito para Marino, que bateu em cima do goleiro e, no rebote, rolou para Henan. Sem goleiro, o atacante só escorou para o fundo das redes.

Pouco tempo depois, aos 39 minutos, o Rio Claro conseguiu arrancar o empate em um lindo gol de Lucas Xavier. O atacante recebeu aberto pela esquerda, limpou a marcação, cortou para a entrada da área e bateu firme, sem nenhuma chance para o goleiro Daniel. A bola ainda fez uma curva antes de entrar no ângulo esquerdo.

Mas não deu nem tempo para comemorar. Aos 41 minutos, o ingrato visitante voltou a ficar a frente do placar. Em um vacilo de Elsinho, o atacante Henan recuperou a bola e tocou para Walterson, que entrava em velocidade pela esquerda. Ele só teve o trabalho de ajeitar o corpo e bater na saída do goleiro.

Cientes da importância do resultado, os dois times voltaram se estudando no segundo tempo, com bastante marcação no meio campo. Até que, aos 20 minutos, o meia Walterson mais uma vez balançou as redes. Em lance rápido, ele recebeu na ponta esquerda e bateu forte de fora da área. Antes do apito final, aos 41 minutos, Marino trocou passes rápido com Henan e bateu firme no canto esquerdo do goleiro, decretando números finais ao jogo.

Os dois times só voltam a campo na quinta-feira, pela 13.ª rodada. No estádio 1.º de Maio, o São Bernardo recebe o Mogi Mirim às 17 horas, enquanto o Rio Claro viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras no Pacaembu, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

RIO CLARO 1 x 4 SÃO BERNARDO

RIO CLARO - Rafael Alemão; Luís Felipe, Léo Coelho (Índio), Alex Silva e Thiago Cristian; Elsinho (Jean Patrick), Maurício, Chico e Léo Costa; Lucas Xavier (João Paulo) e Romarinho. Técnico: Sérgio Guedes.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo (Lucas Newiton), Diego Ivo, Luciano Castán e Magal; Daniel Pereira, Jean Carlos (Fellipe Mateus) e Marino; Henan, Cañete e Walterson (Paulo Marcelo). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Henan, aos 32, Lucas Xavier, aos 39, e Walterson, aos 41 minutos do primeiro tempo; Walterson, 21, e Marino, aos 41 do segundo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.

RENDA - R$ 50.080,00.

PÚBLICO - 453 pagantes.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP).