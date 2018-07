São Bernardo também quer pegar carona

Cidade com tradição esportiva, São Bernardo do Campo também deve colher frutos da Olimpíada do Rio. O município do ABC paulista, que se inscreveu junto ao Comitê Olímpico Brasileiro para receber atletas do Brasil e delegações do exterior, deve ganhar até 2016 centros de referência em três modalidades - atletismo, handebol e canoagem -, bancados com verba federal. Também espera ser pleiteado com a extensão do Metrô, com auxílio de recursos estaduais.

Os projetos esportivos sairão do papel graças a convênios com o Ministério do Esporte - São Bernardo cedeu os terrenos e realizou os projetos de arquitetura e engenharia. No total, o investimento federal deve alcançar a casa dos R$ 38 milhões.

O centro de treinamento do atletismo, já em construção numa área de 6.500 m² que era da Volkswagen e foi municipalizada, deve ser inaugurado em dezembro. Orçado em R$ 19,5 milhões, será vizinho do CT do handebol, a ser erguido no mesmo terreno. Para iniciar as obras, a prefeitura de Luiz Marinho (PT-SP) espera a liberação de R$ 12 milhões pela Caixa Econômica Federal.

"O prazo de execução da obra é de nove meses. Começaremos assim que a Caixa der o aval", diz o secretário de Esportes, José Luiz Ferrarezi.

A expectativa é de que tudo esteja pronto ao fim do primeiro semestre de 2012. No local, treinarão as seleções nacionais de handebol e funcionará a sede da Confederação, atualmente em Aracaju (SE).

O CT da canoagem também aguarda sinal verde. "O município fez sua parte", alerta Ferrarezi, sobre a demora da aprovação do projeto de R$ 6,5 milhões pelo Ministério do Esporte. A prefeitura destinou uma área no Parque Estoril, à beira da Represa Billings, para a instalação do local de treinos.

Marinho afirma que a "turbinada" esportiva em São Bernardo pouco tem a ver com a ligação histórica da cidade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os laços com o Governo Federal. "Amizade não basta. É preciso ter bons projetos e competência para executá-los", ressalta.