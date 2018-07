São Bernardo vence Ferroviária e deixa zona de rebaixamento do Paulistão

Essa foi a terceira derrota seguida da Ferroviária, que perdeu a chance de entrar na zona de classificação e, em terceiro lugar do Grupo C com 13 pontos, segue ameaçada pelo rebaixamento. Já o São Bernardo deixou a degola e, também com 13 pontos, subiu para a terceira posição do Grupo B.

A Ferroviária iniciou a partida pressionando o São Bernardo e perdeu um gol feito com Rafael Miranda, dentro da pequena área. No lance seguinte, aos 14 minutos, Magal foi lançado e cruzou para Tatá, que cabeceou no contrapé de Rodolfo. O time visitante ampliou aos 21, quando Marcão cortou mal passe de Cañete e Henan tocou na saída do goleiro. Atrás do placar, a Ferroviária quase diminuiu com Fernando Gabriel, acertou a trave em cobrança de falta, e Juninho cabeceou livre para fora.

Em busca do empate, a Ferroviária voltou do intervalo pressionando e criou boas oportunidades. Ao tentar cortar cruzamento, Luciano Castán desviou contra a própria trave e, no rebote, Juninho chutou para fora com o gol aberto. Depois, o time de Araraquara ainda acertou a trave de Daniel em outras duas oportunidades, com Danielzinho e Tiago Marques.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela décima rodada. A Ferroviária enfrenta o São Bento, às 20 horas, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto o São Bernardo recebe o Corinthians, às 21 horas, no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 0 X 2 SÃO BERNARDO

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Alex Silva, Wanderson, Marcão e Thallyson; Rafael Miranda, Juninho (Danielzinho), Fernando Gabriel e Wescley (Tiago Marques); Samuel (João Paulo) e Tiago Adan. Técnico: Sérgio Vieira.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo, Diego Ivo, Luciano Castán e Magal; Daniel Pereira, Jean Carlos (Felipe Mateus) e Cañete; Tatá (Walterson), Henan e Alyson (Túlio). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Tatá, aos 14, e Henan, aos 21 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Marcão (Ferroviária); Eduardo (São Bernardo).

RENDA - R$ 53.855,00.

PÚBLICO - 2.960 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).