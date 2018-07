São Caetano demite Leão e tenta Vadão

Durou menos de dois meses a passagem de Emerson Leão pelo São Caetano. O treinador foi demitido ontem, apesar da boa campanha nos 12 jogos em que dirigiu a equipe - 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ele perdeu a queda de braço com um dirigente - o nome não foi revelado - que queria interferir em seu trabalho. "O cara quer escalar o time e isso não aceito. Mas é vida que segue'', disse. Osvaldo Alvarez, o Vadão, que recentemente deixou o Guarani, deve ser o substituto.

Hoje, o São Caetano visita o Vitória, às 19h30, no Barradão. O clube não revelou quem comandará o time, pois no início da noite de ontem tinha esperança de acertar com Vadão e convencê-lo a estar no banco hoje. Em quinto lugar na Série B com 58 pontos, um a menos que o Atlético-PR, o Azulão luta para voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Os baianos estão em segundo, com 66.

Leão assumiu o São Caetano em 30 de agosto. Há cerca de um mês, especulou-se que o Palmeiras tentaria contratá-lo para substituir Luiz Felipe Scolari mas, na época, o presidente do clube do ABC, Nairo Ferreira de Souza, disse que não o liberaria.

O treinador sai após o empate do Azulão com o lanterna Ipatinga (1 a 1), no Anacleto Campanella, na terça-feira.

A Série B terá outros quatro jogos hoje, pela 33.ª rodada. O Goiás, 67 pontos, vai ao Rio Grande do Norte defender às 19h30 a liderança contra o ABC, 15.º (36) e ainda ameaçado de queda para a Série C.

As outras partidas, todas com início às 21h, são: Grêmio Barueri x América-RN, Boa Esporte x Ceará e Avaí x Paraná.