São Caetano e Botafogo estão na decisão Num jogo emocionante, o Botafogo empatou na noite de ontem com a Ponte Preta por 2 a 2, em Ribeirão Preto, e se classificou para disputar o título de campeão do Torneio do Interior contra o São Caetano. Willian fez os dois gols do Botafogo, que chegou a abrir 2 a 0. Otacílio Neto e Finazzi marcaram para a Ponte Preta. A classificação do São Caetano saiu na vitória, de virada, sobre o Oeste por 3 a 1. É a primeira vez que o time do ABC disputa o título de Campeão do Interior. Os gols foram de Everton Ribeiro, Fernandes e Fábio, e Wilton Goiano descontou para o Oeste.