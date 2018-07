São Caetano, embalado, busca 3ª vitória seguida Embalado por duas vitórias seguidas, o São Caetano tenta manter a boa fase para se consolidar na zona de classificação do Campeonato Paulista. Nas duas últimas rodadas, o time do ABC passou pelo Paulista, por 2 a 1, e pelo Comercial, por 2 a 0. Resultados que o aproximaram dos primeiros colocados, com 11 pontos ganhos.