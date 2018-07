São Caetano leva a melhor contra Ponte

A Ponte, que subiu para a Série A do Brasileiro e já começa a pensar no time para a disputa do Nacional, perdeu alguns jogadores importantes, como meia Renatinho e o atacante Ricardo Jesus, mas se reforçou com outros experientes, como o goleiro Lauro, ex-Inter, o meia Enrico e o atacante Rodrigo Pimpão, ambos ex-Vasco.

Ainda assim, não conseguiu levar a melhor diante do São Caetano, que manteve alguns jogadores da temporada passada e se reforçou com outros velhos conhecidos, como o volante Moradei, do Corinthians, e o meia Marcelo Costa, do Goiás,

Também ontem, no encerramento da primeira rodada, o Mogi Mirim, mesmo jogando fora de casa, levou a melhor no duelo contra o Grêmio Catanduvense, outro dos caçulas na elite do futebol paulista, por 2 a 0, dois gols de Hernane.

Portões fechados. A Federação Paulista de Futebol anunciou ontem, em seu site oficial, que a primeira partida de Ponte Preta e Botafogo em casa no Estadual será com portões fechados. Isso porque os estádios Moisés Lucarelli, em Campinas, e Santa Cruz, em Ribeirão Preto, estão interditados. A Ponte encara o Bragantino, enquanto o Botafogo recebe o XV de Piracicaba, ambos na quarta-feira.

Com isso, os times perdem um importante aliado em busca da recuperação: a torcida. Na estreia, o Botafogo perdeu por goleada para o São Paulo, no Morumbi, por 4 a 0, e a Ponte caiu diante do São Caetano, no ABC.