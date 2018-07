São Caetano luta pela última vaga. Linense, para sobreviver

Com 26 pontos, na 8.ª posição, o São Caetano pode até se classificar com um tropeço, desde que Paulista, Portuguesa e Americana também não vençam seus compromissos.

O Linense tem situação parecida, porém, na parte de baixo da tabela. O time de Lins tem 18 pontos, na 15.ª posição e depende apenas de suas forças. Mas com um tropeço de Noroeste ou do São Bernardo já se garante na elite.

A Portuguesa, que voltou a sonhar com o G-8 após a vitória sobre o Paulista no último minuto, precisa vencer o desesperado São Bernardo, no Canindé, para ainda seguir na luta pela vaga. O único caminho, além de vencer, é torcer por tropeços de São Caetano e Paulista. O Americana, com 23 pontos, tem remotas chances e precisa vencer o Grêmio Prudente, na casa do adversário, e esperar fracassos de São Caetano, Paulista e Portuguesa.

A rodada também vai servir para definir a colocação final de Oeste, Mirassol e Ponte Preta. Se vencer o Botafogo, em Ribeirão Preto, o Mirassol pode terminar na 5.ª posição, já que o Oeste encara o São Paulo. De quebra, Oeste e Mirassol também tentam assegurar vaga na Série D do Brasileiro.