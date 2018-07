São Caetano tenta vitória após sete jogos Com campanhas ruins até o momento no Campeonato Paulista, Mirassol e São Caetano se enfrentam hoje, às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, em um duelo direto contra o rebaixamento. Animado com a vitória sobre o Botafogo, por 4 a 3, em casa, o Mirassol tenta se distanciar dos últimos colocados. O time do ABC não sabe o que é vencer desde a estreia quando bateu o Atlético Sorocaba, por 2 a 1. Depois disso, foram sete jogos, com cinco derrotas e dois empates. Em Ribeirão Preto, o Botafogo recebe o Penapolense, também às 18h30, com a intenção de encerrar a sequência de três jogos sem vitória.