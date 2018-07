São Caetano vacila no ABC O São Caetano perdeu a chance de retomar a 4.ª colocação na Série B na rodada de ontem. Depois de ver o Atlético-PR empatar em 1 a 1 com o Guarani em Curitiba, o time paulista só precisava vencer o Ipatinga em casa para voltar ao G-4. Nervoso, a equipe do ABC perdeu muitos gols na primeira etapa e viu o time mineiro, lanterna da competição, abrir o placar com Rogério Ávila, aos 26 minutos. O São Caetano voltou melhor do intervalo e empatou logo aos 6 da segunda etapa, mas mesmo pressionando muito, não conseguiu o gol da vitória.