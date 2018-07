São Caetano vence Guarani e assume a liderança da Série A2 do Paulista

O Guarani voltou a não jogar bem e sofreu sua terceira derrota seguida, o que pode provocar uma mudança no comando técnico. Os dois gols saíram nos primeiros minutos do segundo tempo. Naôh aproveitou recuo errado da defesa e abriu o placar aos seis minutos. Depois sofreu pênalti, muito polêmico, e Neto converteu, aos nove minutos.

Num jogo de alta velocidade, no estádio Oswaldo Scatena, o Batatais buscou o empate com o Bragantino em cima da hora, com um gol de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Rafael Toledo. O Batatais está com 19 pontos, em quinto lugar.

OUTROS JOGOS - O Velo Clube se manteve entre os primeiros colocados ao vencer o Atlético Sorocaba por 1 a 0, em Rio Claro. A vitória deu ao Velo a sexta posição, com 19 pontos, deixando o time sorocabano com oito pontos, em 18.º lugar.

No Vale do Paraíba, o Taubaté empatou por 1 a 1 com o Votuporanguense e o técnico Álvaro Gaia pode perder o emprego no time da casa, que soma 16 pontos, fora da zona de classificação. O visitante, com 14 pontos, ocupa posição intermediária.

Na briga contra o rebaixamento, o Marília venceu o Paulista por 3 a 0, chegando aos 10 pontos, em 16.º, contra 12 do adversário, em 14.º lugar. No domingo a rodada será encerrada com mais três jogos.

Confira os jogos da 11.ª rodada:

Sexta-feira

União Barbarense 1 x 2 Portuguesa

Independente 0 x 0 Santo André

Sábado

Taubaté 1 x 1 Votuporanguense

São Caetano 2 x 0 Guarani

Batatais 2 x 2 Bragantino

Marília 3 x 0 Paulista

Velo Clube 1 x 0 Atlético Sorocaba

Domingo

10 horas

Juventus x Mirassol

Monte Azul x Barretos

16 horas

Rio Branco x Penapolense