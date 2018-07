São Caetano vence pela primeira vez O São Caetano conseguiu ontem sua primeira vitória na Série B do Brasileiro ao bater o Ipatinga por 2 a 1. Outro que venceu pela primeira vez foi o ASA, que goleou o Sport por 4 a 1, e jogou o time pernambucano para a zona do rebaixamento. São Caetano e ASA têm quatro pontos ganhos. Depois de dois empates iniciais, também o América-MG conheceu por fim o gostinho da vitória, e passou a somar cinco pontos. A equipe mineira venceu o Figueirense por 1 a 0. Já o Icasa empatou, em casa, com o América-RN por 1 a 1, e continua sem conhecer vitória na competição.