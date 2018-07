São Jorge? Mosqueteiro? Bola!

Chegou o grande dia. É provável que muitos japoneses nem tenham noção do que se passará hoje aqui em Yokohama, mas é certo que eles desconfiam que algo de muito importante está para acontecer. A atmosfera na cidade está diferente não só por causa da insistente chuva que caiu durante boa parte do sábado. O belo estádio de Yokohama vai ser palco mais uma vez da festa do futebol, um embate de altíssimo nível entre sul-americanos e europeus. Prato cheio para os amantes da bola.

Na entrevista coletiva que concedeu ontem na sala de imprensa do imponente palco da decisão, a primeira pergunta a Tite, feita pela equipe da Fifa, foi sobre quem ajudaria mais o Corinthians hoje, São Jorge ou o mosqueteiro, dois símbolos do clube. Tite desconversou. "A base do futebol está na qualidade técnica. Essa é a essência. Na sequência estão o tático, o físico e o emocional."

O treinador não se apega a essas questões místicas, sobrenaturais. Por mais religioso que seja - em sua sala no CT do Parque Ecológico, por exemplo, há algumas imagens de santos -, ele sabe que o que decidirá quem passará a desfilar com o escudo de campeão do mundo no peito a partir de amanhã é a bola. Quem for mais eficiente, preciso, será o campeão. O resto é secundário.

Esse é o jeito Tite de ser e que seus jogadores incorporaram tão bem. Ao melhor estilo "vai, Corinthians, é nóis", como ele mesmo disse ontem durante a entrevista causando espanto entre os jornalistas estrangeiros, ele está a um passo de alcançar o topo do mundo. Ele e a Fiel.

Na internet: topicos.estadao.com.br/corinthians-no-mundial-de-clubes