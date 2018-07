São José continua na luta por vaga no G-4 O São José continua no páreo por uma vaga no G-4 do NBB graças à vitória de ontem sobre o Uniceub/Brasília por 84 a 79. Foi a 20ª vitória do time do Vale do Paraíba. Os quatro primeiros avançam diretamente às quartas de final. Na reedição da última final do NBB, o São José jogou com quatro desfalques, e se impôs com uma bela partida de Fúlvio (18 pontos). Andre Laws, de 1,86m, foi o reboteiro do jogo (12 bolas). Outros resultados: Bauru 66 x 64 Paulistano; Liga Sorocabana 81 x 87 Pinheiros e Tijuca 82 x 79 Palmeiras.