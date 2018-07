São José está perto do título paulista O São José derrotou o Pinheiros por 82 a 65 ontem à tarde, no Vale do Paraíba, e abriu 2 a 1 na série melhor de cinco que decide o Campeonato Paulista. Se ganhar o próximo jogo, que será sábado, também em casa, a equipe do interior levará o título. O Pinheiros esteve na frente a maior parte do tempo, mas errou muito no último quarto. Se houver necessidade, a quinta partida será disputada domingo em São Paulo.