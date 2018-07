São-paulinos e FPF voltam a entrar em conflito O São Paulo foi o derrotado em mais um dos inúmeros episódios de discórdia com a Federação Paulista (FPF). Os dirigentes do Morumbi queriam a segunda partida da semifinal no sábado, pensando no importante compromisso que o time terá na quarta-feira seguinte - o duelo contra o Once Caldas, pela Libertadores, em que só uma vitória interessa. O pedido foi vetado pela FPF.