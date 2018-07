São-paulinos se superam mesmo com um a menos A expulsão de Marlos, aos 30 minutos do primeiro tempo, não tirou o ânimo do time são-paulino. Pelo contrário. A equipe de Ricardo Gomes desarmou mais (31 contra 25), finalizou mais (17 a 13) e ainda pressionou mais o adversário, com 12 escanteios contra apenas oito do rival.