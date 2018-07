São Paulo à espera do volante Fabrício

SÃO PAULO - O Cruzeiro vai dar nesta quarta-feira a última cartada para estragar os planos do São Paulo de contratar Fabrício no próximo ano. Após livrar-se do rebaixamento, o clube mineiro ganhou força para manter o volante e vai se reunir com seu empresário, Reinado Pitta.

Ex-jogador do Corinthians, Fabrício está em Minas há quatro temporadas e é titular absoluto. "Estávamos esperando o fim do Brasileiro para tratar da renovação. É um jogador identificado com nossa torcida", diz o diretor de comunicação do Cruzeiro, Guilherme Mendes. Segundo ele, o agente do atleta disse que a prioridade é mantê-lo em Minas.

O São Paulo, por seu lado, mostra confiança de que está perto de fechar com o volante nos próximos dias. No último fim de semana, o diretor de futebol Adalberto Batista garantiu que a negociação está bem encaminhada e não preocupa.

MONTILLO

O interesse em Montillo, por outro lado, esbarra na alta pedida do Cruzeiro. Os mineiros teriam recusado oferta de 10 milhões (cerca de R$ 24 mi) do Dínamo de Kiev no meio de ano e não aceitam negociar o meia argentino por um valor menor que este. Nem mesmo uma possível entrada do lateral Jean, que interessa ao Cruzeiro, ajudaria: o time mineiro não aceita jogadores na negociação.