São Paulo: Acidente com técnico do Shakhtar faz Jadson esperar

SÃO PAULO - O São Paulo terá de esperar um pouco mais por Jadson. Nesta segunda-feira, o meia reuniu-se pela primeira vez com representantes do Shakhtar Donetsk na Ucrânia e ouviu dos dirigentes que faz parte dos planos do clube para 2012. Na terça, um novo encontro entre as partes deve definir o valor que o Tricolor terá de pagar pelo meia.

Segundo o empresário de Jadson, Marcelo Robalinho, o grave acidente de carro sofrido pelo técnico do time, Mircea Lucescu, deve atrasar o acerto - Lucescu se recupera em um hospital na Romênia. "O treinador tem muito poder no Shakhtar, estaria presente na reunião e, como ele e o Jadson se dão bem, a liberação seria mais fácil", disse Robalinho à Rádio Globo.

Jadson, que estava no Brasil, antecipou o retorno das férias e chegou ontem a Donetsk para tentar a liberação. O São Paulo aceita pagar até a metade dos 8 milhões de euros (cerca de R$ 18,7 mi) pedidos inicialmente pelos dirigentes ucranianos.

Nesta segunda, no CT de Cotia, o técnico Emerson Leão comandou a primeira atividade com bola, após cinco dias de treinos físicos. Em clima descontraído, organizou um coletivo com 14 atletas em cada equipe.