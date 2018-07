São Paulo alega que Rhodolfo se acomodou e tenta vender jogador

SÃO PAULO - Titular absoluto desde que chegou ao Morumbi, em 2011, Rhodolfo perdeu espaço no São Paulo e só continuará no Morumbi caso não apareça nenhuma proposta do exterior. Após confirmar a contratação de Lúcio, a diretoria intensificou os contatos para encontrar interessados em contratar o zagueiro e espera vendê-lo já na janela de transferências de janeiro.

A Itália é o destino mais provável do jogador. No ano passado, a Juventus ofereceu 7 milhões (R$ 18,9 milhões), mas o clube não quis vender o zagueiro e deu a ele um aumento. Mas a diretoria julga que depois disso ele se acomodou e parou de se dedicar. A imprensa italiana aponta o interesse de Roma e Milan, além da própria Juventus. A esperança é que uma nova proposta chegue em breve, já que Rhodolfo tem bom mercado no país.

Não são poucos os dirigentes que dizem que Rafael Toloi carregou a defesa nas costas em 2012. O ex-jogador do Goiás agradou demais e é a aposta para liderar a zaga nos próximos anos. Lúcio chegou para ser titular absoluto e, se Breno resolver seus problemas judiciais na Alemanha, será mais um concorrente - e com a preferência da diretoria.

Os dirigentes vão esperar apenas as festas de fim de ano para retomar os contatos e tentar se desfazer daquele que já foi apontado como um dos líderes do time. Se ficar, Rhodolfo precisará se adaptar à reserva e lutar para recuperar o espaço perdido.