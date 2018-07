São Paulo anuncia Cortês

O clube pagou R$ 6 milhões por 50% dos direitos econômicos de Cortês, do Botafogo, e fechou contrato de 5 anos. "Meu objetivo é trabalhar forte para me firmar na equipe, voltar à seleção e conquistar títulos", disse.

Suspenso preventivamente por 30 dias, Xandão conseguiu provar em primeira instância que é inocente no caso de doping de que é acusado. Ontem, no Rio, o zagueiro reiterou que o uso de corticoide ocorreu por conta de um colírio administrado com o conhecimento dos médicos do clube - o teste havia dado positivo após o jogo com o Atlético-PR, em novembro.