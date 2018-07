São Paulo aposta em velocidade de Osvaldo em Santiago

SÃO PAULO - O atacante Osvaldo cresceu muito de produção depois que o esquema tático 4-3-3 passou a ser usado por Ney Franco no São Paulo. Pela ponta esquerda o jogador menos badalado do trio ofensivo são-paulino é uma arma veloz com que o treinador conta para conquistar a classificação à final da Copa Sul-Americana.

"O Ney Franco passou para a gente que a equipe da Universidad Católica tem uma inversão de bola muito boa, mas nós vamos jogar da mesma maneira que temos atuado. A saída é tentar defender muito bem e explorar o contra-ataque, comigo e com o Lucas", afirmou Osvaldo.

A confiança do técnico no jogador de 25 anos mostra a importância dele na campanha até a semifinal desta quinta-feira, 22. Na competição continental, o atacante ainda não marcou, mas deu duas assistências para gols que garantiram a classificação do São Paulo. Contra o Bahia, no Morumbi, ele deu o passe para Maicon fechar a vitória por 2 a 0.

Na fase seguinte, contra a equipe equatoriana do LDU de Loja, Osvaldo cruzou e contou com o desvio de Bermudez para colocar o clube brasileiro na frente. Foi exatamente o gol fora de casa que garantiu a classificação para as quartas de final após o empate sem gols no Morumbi.

Esse prestígio era difícil de ser imaginado no começo do ano. Osvaldo chegou ao São Paulo no começo da temporada após ter amargado o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2011 com o Ceará. De início, ele serviu apenas como uma das opções para o ataque, depois foi motivo de desentendimento entre a diretoria do clube e o então técnico Emerson Leão.

Osvaldo ficava encostado no elenco porque o treinador preferia Fernandinho. Os dirigentes discordavam dessa escolha e entendiam que o atacante estava sendo injustiçado. Depois que Leão deixou o clube, o jogador chegou a reclamar que era escalado na posição errada.

Quando Ney Franco assumiu o comando Osvaldo ainda teve que superar uma lesão na coxa esquerda, que o deixou parado por praticamente um mês. Depois de se recuperar, virou titular absoluto e responsável por alimentar Luis Fabiano.

"Nossa equipe está crescendo e esse esquema tático que nós usamos se encaixou muito bem. Tanto eu como o Lucas voltamos para ajudar na marcação", explicou o jogador.

Sem se expor. Apesar da importância dos gols fora de casa, os defensores do São Paulo preferem que a equipe atue com mais cautela hoje.

"A gente não pode entrar muito forte fora de casa em busca do ataque. É bom termos cuidado", afirmou o jovem volante Wellington. "Dependendo da situação do jogo, um empate fora de casa até não será um mau resultado", disse o zagueiro Rhodolfo.