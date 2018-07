São Paulo apresenta Jadson

SÃO PAULO - O São Paulo fará uma festa hoje para apresentar oficialmente o meia Jadson, sua principal contratação para a temporada. O jogador já vem treinando com os novos companheiros e terá a missão de ser o cérebro do time. A diretoria pretendia anunciar outra novidade para a torcida, mas o negócio está emperrado. O atacante Osvaldo, que pertence ao Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, ainda não recebeu uma definição do clube.

Gilmar Veloz, procurador do atleta que brilhou com a camisa do Ceará no último Campeonato Brasileiro, explica que é preciso esperar. "Temos um advogado nosso que mora na Europa e está nos ajudando nisso. Mas é difícil pedir um prazo para time árabe. O clube pode decidir hoje, amanhã ou depois", afirma. Além do São Paulo, o Cruzeiro também está na jogada.

O jogador prefere não ter uma prioridade entre as duas equipes. Sua única preferência é ficar no Brasil. Como o Al Ahli já esgotou sua cota de jogadores estrangeiros, a esperança do atacante é que saia logo uma definição. Enquanto isso, ele está treinando em Fortaleza e fica na expectativa de um telefonema de seu empresário com a boa notícia.

Mesmo com a proposta para ter Osvaldo, a diretoria tricolor continua se mexendo. Na Itália surgem informações de que o São Paulo estaria atrás de um antigo sonho, o uruguaio Diego Forlán, da Inter. O interesse do time italiano no meia Lucas só aumenta estas especulações.

HOMENAGEM

Além da apresentação de Jadson, o clube também mostrará hoje os novos uniformes para a temporada. Segundo Julio Casares, vice-presidente de comunicação e marketing, as camisas homenagearão duas importantes conquistas. "Foram feitas para comemorar os 20 anos dos títulos da Libertadores e do Mundial Interclubes", diz.