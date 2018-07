São Paulo bate fácil no Inter sob olhar de Adílson

ESPECIAL PARA O ESTADO

Adílson Batista foi ao hotel, conversou com os jogadores do São Paulo e depois instalou-se nas tribunas do Beira-Rio para ver como o time que assume hoje se sairia contra o Internacional. Deve ter gostado, pois a vitória por 3 a 0 foi obtida com autoridade.

Com o triunfo, o Tricolor voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Na prática, o jogo foi definido no primeiro tempo com gols de Casemiro e Fernandinho; no final, Carlinhos Paraíba fez o terceiro.

O São Paulo, que vinha de vitória sobre o Cruzeiro, ignorou o fator campo e tomou a iniciativa. Uma dividida de Fernandinho (que entrou à ultima hora porque Marlos sentiu uma indisposição estomacal) com o goleiro Muriel logo aos 38 segundos deu a tônica de como seriam os primeiros minutos da partida.

Com Rivaldo bem disposto e os demais jogadores se movimentando bastante e tocando a bola de primeira, o time são-paulino foi envolvendo o adversário até sair o primeiro gol. Rivaldo cobrou falta da direita e Casemiro, de cabeça, mandou a bola para a rede, aos 19 minutos.

A partir daí, o São Paulo mudou seu comportamento em campo, mas manteve a disposição. O Inter, porém, só tinha como opção o atacante Leandro Damião, o único jogador que levou algum perigo ao gol de Rogério Ceni - que teve a chance de marcar, mas Muriel fez boa defesa em cobrança de falta.

Os paulistas voltariam a ameaçar o gol de Muriel em uma cobrança de falta de Dagoberto, pouco antes de fazer o segundo gol. Aos 38 minutos, em jogada rápida, Dagoberto lançou Fernandinho, que chegou na bola antes do goleiro e tocou para a rede.

"A equipe está determinada, com boa preparação", declarou o atacante, justificando o bom desempenho na etapa inicial.

"Só espero entregar o cargo ao Adílson com uma boa vitória e com o time no G-4", disse Milton Cruz, também animado.

No segundo tempo, que começou com chuva e queda da temperatura, o técnico Falcão, preocupado com a fragilidade do seu time na etapa inicial, fez duas modificações no Inter.

Apesar do maior domínio de bola, a equipe gaúcha só foi ameaçar o gol de Rogério Ceni com um chute de Leandro Damião aos 29 minutos. Mas o goleiro fez uma boa defesa. Milton Cruz percebeu que o São Paulo começou a perder o meio-campo e decidiu tirar Rivaldo e colocar Cícero, o novo reforço do time.

A partir daí, o São Paulo começou a prender a bola, para irritar o adversário, que não conseguia se articular, exceto jogando em bolas altas. Mas a noite era dos defensores do time paulistano, que rebatiam todas a bolas, para alegria de Milton Cruz, que ainda vibrou com o terceiro gol, de Carlinhos Paraíba, no fim.